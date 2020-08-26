Ukrayna’dan Haluk Bayraktar’a devlet nişanı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den devlet nişanı aldı. Zelenskiy, Bayraktar'a Kiev'deki Devlet Başkanlığı sarayında devlet nişanı verdi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz nokta dost iki ülkenin artan ilişkilerinin en açık göstergesidir. Türkiye ve Ukrayna'nın her alanda iş birliğinin artması ve bu iş birliğinin iki ülkeye de en üst seviyede fayda sağlaması için çalışmaya devam edeceğim" dedi. AA