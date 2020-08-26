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Video çekip uyardı! 'da hastasından ders niteliğinde sözler

'da yeni tip (Kovid-19) tedavisi gören Mesut Çetin, hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı. Nefes alamama ve yüksek ateş şikayetiyle gece hastaneye kaldırıldığını belirten Çetin, "Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, bunların hepsi yapılması gereken bir şeymiş ancak başımıza geldikten sonra bunun farkına vardım. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum ama çok kötü bir duruma düştüm. Gece ambulansla hastaneye getirildim. Nefes alamıyorum, yatamıyorum, öksürüğüm var." ifadelerini kullandı. İşte koronavirüs hastasından herkese önemli uyarılar.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 21:53 Son Güncelleme: 26.8.2020 21:53 ABONE OL
Video çekip uyardı! Elazığ'da koronavirüs hastasından ders niteliğinde sözler

Bir hafta önce nefes almada zorluk ve yüksek ateş şikayetiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Çetin'e, Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastanede tedavisi süren Çetin, ilk başta ciddiye almadığı hastalığıyla ilgili çektiği videoda yaşadıklarını anlatarak, herkesi uyardı.

Elazığ'da koronavirüse yakalanan hasta, yaşadıklarını anlattı | Video

İlk başta Kovid-19'u ciddiye almadığını ve bu duruma düşeceğini bilemediğini belirten Çetin, "Arkadaşlar koronavirüse karşı çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum ama gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık." dedi.

BAŞIMA GELDİKTEN SONRA FARKINA VARDIM
Nefes alamama ve yüksek ateş şikayetiyle gece hastaneye kaldırıldığını aktaran Çetin, şunları ifade etti:

"Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, bunların hepsi yapılması gereken bir şeymiş ancak başımıza geldikten sonra bunun farkına vardım. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum ama çok kötü bir duruma düştüm. Gece ambulansla hastaneye getirildim. Nefes alamıyorum, yatamıyorum, öksürüğüm var."

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Video çekip uyardı! Elazığ'da koronavirüs hastasından ders niteliğinde sözler
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