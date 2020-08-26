Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde geçen pazar günü öğle saatlerinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangın kontrol altına alındı. 12 ev yandı, 900'ün üzerinde ev de tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, karşı ateş tekniğini kullanarak Eskimandaş bölgesindeki yerleşim alanlarına yönelen alevleri engellediklerini söyledi. Söndürme çalışmalarının 2 amfibi uçak, 19 helikopter, 170 arazöz ve 830 pernolle yapıldığını anlatan Pakdemirli şunları söyledi: Evlerin çoğunda da zarar yok ama hasar tespitlerine de başladık. Ağaçlandırma çalışması başlatacağız" Bu arada yangınla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.