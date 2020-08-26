Yunanistan şımarıklıktan vazgeçsin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Yunanistan'ın tahriklerini bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin hakça paylaşım için diyalog ve işbirliğinden yana olduğunu yineledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük. Uluslararası hukuka bu kadar saygılıysanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygılıysanız Batı Trakya Türklerinin Türk ismini kullanmasına neden izin vermiyorsunuz? Bu konuda neden Avrupa Birliği (AB) Yunanistan'a baskı yapmıyor? Ege'de Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini raporlarda gösterdik.Bu kadar insanı botlarını batırarak ve ittirerek Türkiye'ye göndermek uluslararası hukukla örtüşüyor mu?" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası hukuka inandığını, ancak Yunanistan'ın uluslararası hukuk kararlarını belirlemesine de müsaade etmeyeceğini söyledi. Yunanistan'a tavsiyede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bu şımarıklıktan vazgeçin, ön koşulsuz ve tam AB desteği ile bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. Bu ülkelerin dolduruşuna gelmeyin aklıselim bir şekilde hareket edin." Maas da Çavuşoğlu ile Doğu Akdeniz'deki durumun son derece riskli olduğunu söyledi. Maas, "İki tarafin görüşmelere başlamasıyla kabul edilebilir sonuç elde edilebilecegini düşünüyorum" dedi.