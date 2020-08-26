Zafer coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü törenleri kapsamında dün Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Malazgirt Zaferi'nden önce Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu Ahlat'a helikopterle gelen Başkan Erdoğan, Van Gölü kıyısına inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni havadan inceledi. Erdoğan'ı Ahlat'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, ilk olarak Ahlat'taki Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, "Bugün gerek Selçuklu'nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede, Ahlat'ta gerekse buradan çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte Külliye'mizin de açılışını yapacağız. Bu vesileyle birlikte bu güzel gençlik parkımızın da gençlere hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kurdeleyi bu dua mahiyetindeki ifadelerle kesiyoruz, ya Allah Bismillah....." dedi. Erdoğan, daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar eşlik etti. Erdoğan, mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binerek Okçular Vakfı'nın etkinlik alanına geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, etkinliklere katılan sanatçılar ve gençlerle de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.BAŞKAN Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra gösteri alanında golf araçlarına binerek tribündeki yerlerini aldılar. Erdoğan ve beraberindekilerin gösteri alanına gelişi sırasında "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünün çalması dikkat çekti. Burada ilk olarak Okçular Vakfı sporcuları okçuluk gösterisi gerçekleştirdi. Bu gösteri sırasında okçular attığı son üç ok, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Recep Tayyip Erdoğan için atıldı. Daha sonra Altay Okçuluk Kulübü üyeleri atlı okçuluk gösterisi yaptı. Erdoğan ve beraberindekiler, Malazgirt Zaferi'nin canlandırıldığı gösteriye de izledi.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey Kızılelma'ya... Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Videolu paylaşımda, sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve Fatih sondaj gemisi ile Akıncı TİHA'nın görüntülerine de yer verildi.BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaretlerine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Ahlat Ruhu" etiketli paylaşımında, "Sultan Alparslan, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açtı ve aziz bir medeniyeti bizlere miras bıraktı. Bizi dimdik ayakta tutan ruh, bu zengin mirasın asırlar öncesine uzanan kökleridir. Anadolu'nun kilidini kıran iman ve ruh, bizi nice bin yıla kavuştursun inşallah" ifadesini kullandı. ANKARA