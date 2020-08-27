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Aile, Çalışma ve Bakanlığı'ndan "Gül ve Düşün" kitabıyla ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, kabul edilemez ifadelerin yer aldığı "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabının, dün itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda incelendiğini ve kitapla ilgili "muzır ve müstehcen" olduğu yönünde ivedi bir şekilde karar alındığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 17:46 Son Güncelleme: 27.8.2020 17:54 ABONE OL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Gül ve Düşün kitabıyla ilgili açıklama

Bakanlık, sosyal medya ile bazı basın organlarına da yansıyan söz konusu kitaptaki kabul edilemez ifadelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyu 26 Ağustos tarihi itibarıyla Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda resen incelemeye almıştır. Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır.



Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Gül ve Düşün" kitabıyla ilgili açıklama
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