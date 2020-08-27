AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu İki ay sonra taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla iki aydır Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu taburcu edildi. Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, taburcu edildiğini duyurdu. Paylaşımında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah." ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını 30 Haziran'da yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yoğun bakım süreci 9 Ağustos'a kadar devam eden Akbaşoğlu'nun Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi serviste devam ediyordu. ANKARA