Bakan Albayrak’tan duygu dolu paylaşım

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından video paylaşıp, şehitleri andı. Twitter hesabından "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinin yer aldığı mesajla birlikte yayımlanan videoda Başkan Erdoğan'ın sesiyle zafer anlatılıyor.TARIM ve Orman Bakanlığı, Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki 121 dönüm tarla üzerine traktörle sürülerek oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442 x 275 metre boyutundaki silüetinin görüntüsünü paylaştı. Açıklamada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Sultan Alparslan'a layık nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz" ifadesi yer aldı. Silüet için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduğu tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.