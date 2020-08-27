Batı'nın kafası karışık! Kimse bu gücü beklemiyordu! Doğu Akdeniz'e Türkiye damgası

DİRENİŞ KIRILIRSA...

"ABD, bu bölgede kendi politikalarını uygulatabilmek için Türkiye'nin hizaya sokulmasını istiyor. Çünkü Türkiye, soğuk savaş sonrası kendi politikalarına yöneldi ve bu politikalarından vazgeçmiyor. Bunun başında da tabii ki Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki çıkarları geliyor. Küresel devler Türkiye'nin hem deniz gücü olmasını istemezler hem de enerjide söz sahibi bir dev olmasını istemezler.



