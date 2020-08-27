CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi HDP istihdam bürosu oldu!

En son Kobani'de PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eş Başkanı Enver Müslim ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP İzmir Milletvekili adayı Mehmet Aker'i belediye sosyal işler müdürlüğünde işe yerleştiren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şimdi de yine PKK uzantısı HDP'nin kardeş organizasyonu Halkların Demokratik Kongresi'nden (HDK) bir ismi işe yerleştirdi. Soyer, HDK Merkez Kadın Koordinasyonu Üyesi olduğu belirtilen ve daha önce bu sıfatla HDP İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Tijda Kılıç'ı belediyede istihdam etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi HDP'nin istihdam bürosu oldu | Video



SOSYAL İŞLERE YENİ KADRO

Soyer'in Tijda Kılıç'ı da Mehmet Aker gibi yine sosyal destek birimlerinden biri olan Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde istihdam etmesi dikkat çekti. Soyer'in HDP'den gelen listelerden yaklaşık 300 kişiyi istihdam ettiği konuşulurken bu istihdamların özellikle halkla yakın temas halinde olunan ve propagandaya elverişli sosyal desteklerle ilgili birimlere yoğunlaşması akıllara soru işaretleri getirdi. Öte yandan Tijda Kılıç'ın daha önce Tunceli'de sözleşmeli öğrentmenlik yaparken güvenlik soruşturması çerçevesinde iş akdine son verildiği belirtildi.

İHRAÇ EDİLEN HDP'Lİ 3 PROFESÖRÜ ATADI

Soyer, HDP'lileri istihdama Mart ayında PKK yanlısı bildiriyi imzaladıkları için Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Nilgün Toker ve Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı belediyenin Grand Plaza şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atamıştı. 3 isim de daha önce sosyal medya paylaşımlarıyla HDP'ye destek vermişti.

MASATÇI VE AKER'İ ALDI

Soyer ayrıca daha önce terör örgütü propagandası yapmak suçundan hapis cezasına çarptırıldığı haberleriyle İzmir'de gündem olan Orçun Masatçı'yı da Haziran ayında Şehir Tiyatroları Koordinatörlüğü'ne atamıştı. Soyer'in son dikkat çeken HDP'li ataması ise, 2018'de HDP İzmir'den 4. sıra milletvekili adayı olan İnsan Hakları Derneği Ege Temsilcisi Mehmet Aker'i Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'nda istihdam etmesi olmuştu. Aker'in 2015'te Türkiye'den bir yardım heyetiyle Suriye'de PKK'nın kolu PYD-YPG'nin kontrolündeki Ayn-el Arab'a gittiği ve burada PYD Eş Başkanı Salih Müslim ile birlikte fotoğraf karelerinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Yeni Asır, skandalı manşetinden duyurmuştu.

İYİ PARTİ VE CHP İLÇE BAŞKANLARI DERTLİ

SOYER, HDP'lileri istihdam ederken diğer yandan CHP ilçe başkanları ve Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti ise, istediği kişileri belediyede istihdam ettirememekten dert yanıyor. CHP'li ilçe başkanları daha önce İl Başkanı Deniz Yücel ile yaptıkları toplantılarda bu konudaki şikayetlerini açıkça dile getirmişlerdi. Bunun üzerine Soyer'in de katıldığı bir toplantı yapılmıştı. CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti de daha önce istedikleri isimlerin belediyede istihdam edilmemesine tepki göstermişti. Bunun üzerine Soyer'in HDP'lileri kadrolara doldurmaya başlamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, dikkat çeken bir çıkışta bulunmuştu. Dervişoğlu, "Siz sadece İYİ Parti'nin değil, CHP'nin de sağlam damarını rahatsız eden uygulamalara imza atmaya devam derseniz, toplumsal kaygıyı artırmaktan geri durmayacağınızı göstermeyi sürdürürseniz sabrın da bir sınırı var" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, İYİ Parti ve Dervişoğlu'nun Büyükşehir'deki son HDP'li istihdamlarına ses çıkarmaması dikkat çekti. (Yeniasır)