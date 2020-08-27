Dilekçe Nasıl Yazılır? Dilekçe Örneği ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Hayatımızın herhangi bir anında dilekçe yazmamızı gerektirecek bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir devlet kurumuna veya özel sektördeki çalışma hayatımızda şikâyetlerimiz veya ihtiyaçlarımız ile ilgili bir dilekçe yazabiliriz. Bu nedenle dilekçe yazmayı her bireyin bilmesi ve iyi bir dilekçe örneği oluşturabilmek için dikkat edilmesi gereken kurallara uyması gerekir. Bu noktada dilekçe nasıl yazılır sorusunun cevabı ise sıkça aranır. Güncel bir dilekçe örneğine aşağıdan göz atabilir ve dilekçe nasıl yazılır sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe yazmaya başlamadan önce bu konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Aksi takdirde yazmış olduğunuz dilekçe geçersiz bir hükümde olabilir. Güncel bir dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabileceğiniz gibi dilekçe yazarken izleyeceğiniz adımları da öğrenebilirsiniz.

Dilekçeyi çizgisiz ve düz beyaz bir kâğıda yazmanız gerekir. Kareli, çizgili, yarım veya renkli kâğıda yazılmış bir dilekçe dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe yazımı için bilgisayar daha kolay ve verimli olacaktır. Eğer bilgisayarınız yok ve elle yazmanız gerekiyorsa mavi ya da siyah tükenmez kalem tercih edebilirsiniz. Pilot kalem veyahut dolma kalem de alternatif olabilir. Kurşun ya da kırmızı kalem kesinlikle kullanmayınız.

Dilekçe yazımı için hazırladığınız beyaz kâğıdın arkasını kullanmayınız. Eğer dilekçe sayfaya sığmıyorsa farklı bir kâğıt alınız.

Dilekçe yazmaya ilk olarak sağ üst tarafa tarih atarak başlayın.

Dilekçenizi yazarken hangi kuruma yazacaksınız, üstten biraz boşluk bırakarak hitap edeceğiniz kurumun adını ve ilgili birimini yazın. Örneğin, X şirketin Personel İşleri Müdürlüğü'ne gibi…

2-3 alt satıra inerek paragraf başı yapın ve ilgili sorununuzu anlatın.

Yazdığınız metinde resmi ve ciddi bir dil olması kesinlikle çok önemlidir. Saygılı olun ve amacınızı ciddi bir şekilde anlatın.

Gereksiz ayrıntılara yer vermeyin.

Kısa ve net cümleler kullanmaya özen gösterin.

Sorununuz belge ve tanıklara dayandırmaya dikkat edin.

Hiyerarşik düzene dikkat edin. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "...durumu bilgilerinize arz ederim.", üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.", yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleri kullanın.

Dilekçeye eklenecek belgeler varsa, dilekçenin sonunda ''EKLER'' başlığı adı altında belgelerin ne olduğunu sıralayın.

Dilekçeniz bittikten sonra, sağ alt tarafa alt alta gelecek şekilde adınız soyadınız, iletişim bilgilerinizi ve adresiniz yazın ve hemen altına imzanızı atın.

Güncel Dilekçe Örneği

Dilekçeyi ilk defa yazacak ya da yeteri kadar tecrübe sahibi değilseniz aşağıda yer alan dilekçe örneği seçeneklerine göz atabilirsiniz. Dilekçe örnekleri şu şekilde;