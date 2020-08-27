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yemeğe giden çalışanları hedef gösterdi!

’nun Başakşehir ziyareti sırasında öğlen saatlerinde yemeğe giden çalışanları hedef göstererek “İmamoğlu geliyor, boşaltın orayı” diye talimat verildiği iddiasına Başakşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Keşke 'Nerede bu insanlar' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi." dedi.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:10 Son Güncelleme: 27.8.2020 15:26 ABONE OL
Ekrem İmamoğlu yemeğe giden çalışanları hedef gösterdi!

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başakşehir ziyareti sırasında kadın aktivite merkezi BAKMER çalışanlarının dışarıya çıktıklarını görünce, "Bu bir talimat. Talimatı veren akla yazık. İmamoğlu geliyor, çabuk boşaltın orayı diye" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelere Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu'ndan yanıt geldi.

"NEREDELER DİYE SORSAYDI DA ÖĞRENİRDİ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İBB Başkanı ilçemizi ziyareti sırasında BAKMER çalışanlarının kendisini görünce kapıları kapadıklarını iddia etmiş. Keşke 'Nerede bu insanlar' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi. Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yemek yerdik" sözleriyle talimat iddiasını yalanladı.

İmamoğlu'nun kameralara yönelik sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, taraftar hesaplar üzerinden belediye çalışanlarına yönelik hakaretler yöneltildi.

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Ekrem İmamoğlu yemeğe giden çalışanları hedef gösterdi!
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