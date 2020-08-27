Giresun'daki sel felaketini kaydedenler o anları anlattı

Giresun'daki sel felaketinde yaşananları gözler önüne seren görüntüleri kayda alan Birhan Yavuzyılmaz ve Ahmet Elmalı, yaşadıklarını anbean anlattı.

"5 SANİYE İÇİNDE..."

Dereli ilçesindeki evinin balkonundan selin geldiğini gören Birhan Yavuzyılmaz, "Beklediğimiz yağmur yağdı ama sonra felakete dönüştü. Hala olayın şokundayız, atlatamadık. Aniden sel baskını oldu. Sular dükkanlara girdi. Suyun seviyesi hızla yükseldi. Felaketti, aksiyon filmlerindeki gibi, 5 saniye içinde bir şehir nasıl yok oluyor, film gibiydi. Dakikalar içinde oldu, bir anda oldu. Bir akrabam caddedeydi, arabamızı başka yere götürmeye çalıştı ama geri çağırdık. Bir adım daha atsa o da sele kapılacaktı" dedi.

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''NASIL ÖLECEĞİMİN HESABINI YAPIYORDUM'

Selde 2 iş yeri ve 2 ticari aracı zarar gören Ahmet Elmalı da şunları söyledi, "İş yerimi kapattıktan sonra aynı binada bulunan evime çıktım. Kısa bir süre sonra sel geldi. Oğlum arabaları kurtarmaya çalıştı ama zaman yeterli olmadı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Giden malımız oldu ama canımız sağ, ben ona seviniyorum sadece. Çok korktuk. Anlatılacak gibi değil. Çok büyük gürültü ve ses oldu. Dışarı baktığımda sadece ölümü bekledik, nasıl öleceğimin hesabını yapıyordum, anlatılmaz." diye konuştu.

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