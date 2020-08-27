Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 4 gözaltı

'de jandarmadan terör operasyonu: 4 gözaltı

'in Buca ve Menderes ilçelerinde / terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:43 ABONE OL
İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların Buca ve Menderes ilçesinde bulunduklarını belirledi. Çalışma başlatan ekipler, Suriye'de YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etme gayretleri içerisinde oldukları tespit edilen yabancı uyruklu H.M., M.M., N.E.Ş. ve M.E.H. isimli 4 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 4 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA