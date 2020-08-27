Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kırşehir'de dezenfekte çalışmaları hız kazandı

'de dezenfekte çalışmaları hız kazandı

Koronavirüs vaka sayısının artış göstermesiyle Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını artırdı. Dezenfekte çalışmaları kapsamında; sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının sağlığı için Hastanesi, Binası, 'ler, asansör girişleri, banklar ve ana caddeler dezenfekte edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:41 ABONE OL
Kırşehir'de dezenfekte çalışmaları hız kazandı

Korona virüs salgınının artış gösterdiği yeni normale dönüşle birlikte Kırşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi birimleri dezenfekte edildi. Ülke genelinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı kurallarının arttırıldığı dönemde belediye ekipleri de Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere dezefekte çalışmalarını halkın çok kullandığı alanlarda arttırdı.

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ HIZLANDIRILDI

Belediyeden yapılan açıklamada, Kırşehir Belediyesinin artış gösteren koronavirüs vaka sayısı nedeniyle devam etmekte olan dezenfekte işlemlerini arttırdığı belirtildi.

RİSK BÖLGELERİ BELİRLENDİ


Özellikle vatandaşların yoğun olduğu risk bölgelerinde arttırılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının sağlığı için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi, PTT Binası, ATM'ler, asansör girişleri, banklar ve ana caddeler üzerinde dezenfekte çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi Covid-19 ile mücadelede yeni dönem: Belediyeye HES koduyla giriş yapılıyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'de dezenfekte çalışmaları hız kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA