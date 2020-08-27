Paris'te maske takmak zorunlu olacak

Fransız hükümeti, koronavirüs (Kovid-19) salgının önüne geçmek için yeni bir karar aldı. Bu salgının önüne geçmek isteyen hükümet, Paris'in her bir köşesinde maske takmayı zorunlu kıldığını açıkladı.

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BAŞBAKAN CASTEX TOPLANTI YAPTI

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmasına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Ülkede 19 bölgenin salgın açısından "kırmızı bölge" listesine eklendiğini ifade eden Castex, Paris Valiliğinin kararıyla kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

HEDEF 1 MİLYON

Castex ayrıca, tüm okullarda öğretmenlerin ve 11 yaşından büyük öğrencilerin maske takmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Sağlık Bakanı Olivier Veran da bir haftada yaklaşık 800 bin test gerçekleştirdiklerini, hedefin bu sayıyı 1 milyona çıkarmak olduğunu aktardı.

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 5 bin 429'a ulaşmıştı. Bu nisandan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

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