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'ndan kritik toplantı! Bakan Koca 18 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

18 ilin sağlık müdürüyle videokonferans yöntemiyle görüştü. Toplantıda salgınla ilgili yeni gelişmeler, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele alındı.

AA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 00:03 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik toplantı! Bakan Koca 18 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, salgınla ilgili yeni gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 18 ilin sağlık müdürü ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirten Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık." açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan kritik toplantı! Bakan Koca 18 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
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