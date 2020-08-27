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Selin vurduğu Dereli’de değişimi

’da yaşanan felaketinden en çok etkilenen Dereli İlçesi’nde flaş bir değişiklik yaşandı. ’nun kararıyla İlçe Kaymakamı Emre Yeşilbaş’ın yerine Erzincan Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı getirldi. Atıcı, depremi ardından Kemaliye’de ekiplerin organizasyonu kapsamında başarı sağlayarak adını duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:27 Son Güncelleme: 27.8.2020 09:31 ABONE OL
Selin vurduğu Dereli’de Kaymakam değişimi

Giresun'da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış ardından sel felaketi meydana gelmiş, çok sayıda kişi yaşamını yitirirken kayıplar aranmaya başlanmıştı.

Selden en çok etkilenen ilçelerin başında Dereli yer alırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilçede flaş bir değişiklik yaşandı.


Murat Atıcı

YER DEĞİŞTİRDİLER

Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş'ın yerine Erzincan Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı getirildi. Yeşilbaş ise Kemaliye İlçesi'nin Kaymakamlığı'na görevlendirildi.


Emre Yeşilbaş

DEPREM DÖNEMİ ADINI DUYURDU

Bilindiği gibi Kaymakam Atıcı, Elazığ Depremi ardından Kemaliye'de ekiplerin organizasyonu kapsamında başarı sağlayarak adını duyurmuştu.

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Selin vurduğu Dereli’de Kaymakam değişimi
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