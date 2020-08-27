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Son dakika: 'da bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, 'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 00:58 Son Güncelleme: 28.8.2020 01:12 ABONE OL
Son dakika: Ağrı'da bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Jandarmamız Çetin Ak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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Son dakika: Ağrı'da bir asker şehit oldu
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