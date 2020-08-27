SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 27 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 27 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 27 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Toplam vaka sayısında artış | Video

27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 106.111 test yapıldı, 1491 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 26 kişi hayatını kaybederken, 995 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, toplam hasta sayısı 263 bin 998, toplam vefat sayısı 6 bin 209, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 862, toplam iyileşen hasta sayısı 240 bin 792 oldu.

DÜNKÜ VERİLER

Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 100.109 test yapıldı, 1313 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 20 kişi hayatını kaybederken, 1002 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, toplam hasta sayısı 262 bin 507, toplam vefat sayısı 6 bin 183, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 841, toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797 oldu.