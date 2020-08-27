Son dakika haberi: Rabia Karakaya olayı hakkında mide bulandıran detaylar! Rabia Karakaya kimdir? Bilal Yulmaz tutuklandı mı?

Rabia Karakaya olayı, sosyal medyada günün en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen olay, her detayı ile mide bulandırıyor. Twitter üzerinden yaşadığı cinsel taciz mağduriyetini anlatan Rabia Karakaya, adeta yardım çığlıklarında bulundu.
Öyle ki, aynı hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen Karakaya, emniyete ve savcılığa giderek şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma ile koruma kararı çıkarmak için talep yaptığını dile getirdi. Taciz iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Rabia Karakaya olayı hakkındaki detaylar da merak edilmeye başlandı. Peki, Rabia Karakaya olayı nedir, cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Bilal Yılmaz tutuklandı mı?
İşte, son dakika gelişmeleri;
Kendisinin 6 yıldır sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Rabia Karakaya, tek başına ayakları üzerinde duran bir kadın olduğunu fakat geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana saplantılı bir sapık tarafından taciz edilmekte olduğunu iddia etti.
Erzurum'da çalıştığı hastanede, hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen Karakaya, emniyete ve savcılığa giderek şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talep yaptığını dile getirdi.
Adli süreç için Savcılık tarafından istenen delilleri ve belgeleri sunduğunu söyleyen Karakaya, aynı zamanda idari soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştığını hasta bakıcı Bilal Yılmaz ile işe ilk başladığı 2014 yılından bu yana aynı klinikte çalıştıklarını belirtti.
Bilal Yılmaz'ın kendisine sürekli olarak uygunsuz videolar attığını birlikte olmak için sürekli olarak tacize uğradığını, konuyu hastane yönetimiyle paylaştığını ve karşı tarafın çalıştığı birimin değiştirildiğini ancak başka bir şey yapamayacaklarını söyledi.
Başhekim yardımcısının kendisine polise veya savcılığa gitmesi gerektiğini söylediklerini belirten Karakaya, 26 yaşında genç bir kadın genç bir sağlık çalışanı olarak insanların sağlığı için kendi hayatımı riske atmış biri olarak huzurlu yaşamak istediğini ifade etti.