Son dakika: İstanbul Kayışdağı'nda yangın

Son dakika haberi... İstanbul Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
HELİKOPTER DE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE DESTEK VERDİ
İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sona erdi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Son dakika haberi | İstanbul'da orman yangını | Video
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