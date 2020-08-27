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: Kayışdağı'nda

Edinilen gelişmesine göre, Kayışdağı'nda paniği yaşandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:51 Son Güncelleme: 27.8.2020 16:58 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Kayışdağı'nda yangın

Son dakika haberi... İstanbul Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

HELİKOPTER DE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE DESTEK VERDİ

İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sona erdi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Son dakika: İstanbul Kayışdağı'nda yangın
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