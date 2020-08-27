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SON DAKİKA! Sultangazi'de

Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor. İşte son dakika gelişmesinin ulaşılabilen detayları

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:23 Son Güncelleme: 27.8.2020 15:53 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul Sultangazi'de patlama

İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor. İşte son dakika gelişmesinin ulaşılabilen detayları...

BİR FABRİKADA OLDU

Patlamanın bir fabrikada gerçekleştiği bilgisi verilirken can kaybı ya da yaralı bilgisi yok.

DUVARLARI YIKILDI

İlk belirlemelere göre patlamanın etkisi ile fabrikanın duvarlarında yıkılmalar gerçekleşti.

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SON DAKİKA! İstanbul Sultangazi'de patlama
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