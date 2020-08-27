Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi hesabından yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığı ziyaret eden ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti" denildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti | Video

Görüşmenin Suriye, denizlerdeki çalışmalarımız ve sıcak gündem konuları ile gerçekleştiği belirtiliyor.