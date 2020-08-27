Son dakika: Türkiye yeni bir navtex daha ilan etti! Navtex nedir? Navtex ilanı ne demek?

Son dönemde, Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri nedeniyle bölgedeki gerginlik çok kez gündem oldu. Son olarak, Yunanistan ve Türkiye'nin NAVTEX ilanları ile askeri hareketlilik yeniden konuşulmaya başlandı. Türkiye'nin Akdeniz açıklarındaki Navtex ilanı'nın ardından birçok vatandaşar NAVTEX nedir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Daha önce de NAVTEX ilanı duyuran çeşitli ülkeler nedeniyle bu terim merak konusu olmuştu. Peki, Türkiye'nin bu hafta için ilan ettiği Navtex ne anlama gelmektedir? İşte, Navtex ilanı hakkında merak edilen bilgiler ve Türkiye'nin Akdeniz'deki son açıklaması ile ilgili detaylar...

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.