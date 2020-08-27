Temel Karamollaoğlu şaşırtmadı! İlginç doğalgaz yorumuyla tepki topladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Akıllara her şeye karşı olmasıyla kazınan Karamollaoğlu şimdi de tarihi doğal gaz keşfi için "Bu bir şey değil" diyebildi. Halihazırda çalışmaların başladığı ve kullanım tarihi belli olduğu halde "bulmak değil kullanıma sunmak meziyet" gibi garip bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar;Saadet Genel Başkanı gündeminde ise Karadeniz'de Türkiye tarihinde bulunan, en büyük doğalgaz rezervinin keşfi vardı. Ancak Karamollaoğlu'nu bu buluş da mutlu edemedi.

Temel Karamollaoğlu'dan Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerimiz hakkında tepki çeken skandal sözler | Video

"MARİFET DOĞALGAZ BULMAK DEĞİL"

Bilindiği gibi Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Temel Karamollaoğlu, Karadeniz'deki doğalgazın bulunmasının marifet olmadığını söyleyerek "Marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir." ifadelerini kullandı.

BULDUK DA ÇIKARACAĞIZ DA...

Doğal gazın çıkarılamayacağı gibi bir ima ile bu açıklamayı yapan Karamollaoğlu'na gelen tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Keşfin açıklandığı gün gazın çıkarma işlemlerinin de başladığı bilinirken kullanıma sunulacağı tarih bile kamuoyuna ilan edilmişti.