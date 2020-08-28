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3 yıllık cinayette flaş gelişme Ülkeler arası operasyonla yakalandı

'da 3 yıl önceki cinayetin faili olarak aranan şüpheli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şüpheli, 'da kıskıvrak yakalanarak Muğla'ya getirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 28.8.2020 18:11 Son Güncelleme: 28.8.2020 18:17 ABONE OL
3 yıllık cinayette flaş gelişme Ülkeler arası operasyonla yakalandı

Muğla'nın Akbük mevkisindeki kafede 3 yıl önce Murat Ekinci'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasının ardından İnterpol kanalıyla aranmaya başlanan Cevat K. isimli şüpheli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarılan Cevat K.'nin Azerbaycan'da olduğunun tespiti üzerine operasyon için hız kesmeden düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan zanlı, Azerbaycan'dan kendisini getiren ekiplerce İstanbul'da teslim alınarak Muğla'ya getirildi. Katil zanlısı Cevat K'nin jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Bunun adı cinayet 37 yıl sonra DNA testiyle aklandı

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3 yıllık cinayette flaş gelişme Ülkeler arası operasyonla yakalandı
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