3 yıllık cinayette flaş gelişme Ülkeler arası operasyonla yakalandı

Muğla'nın Akbük mevkisindeki kafede 3 yıl önce Murat Ekinci'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasının ardından İnterpol kanalıyla aranmaya başlanan Cevat K. isimli şüpheli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarılan Cevat K.'nin Azerbaycan'da olduğunun tespiti üzerine operasyon için hız kesmeden düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan zanlı, Azerbaycan'dan kendisini getiren ekiplerce İstanbul'da teslim alınarak Muğla'ya getirildi. Katil zanlısı Cevat K'nin jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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