Başkan Erdoğan El-Mişri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Mişri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Mişri'yi kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Görüşmede Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ve beraberindekileri de kabul etti.