İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

İki aranması bulunan FETÖ’cü çatı katından kaçmak üzereyken yakalandı | Video

2 AYRI ARANMASI BULUNUYOR

Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Silivri ilçesi Alibey Mahallesi'nde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu, öğretmen iken KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, örgütün kapanan şirket ve bankasında kaydı bulunduğu ve kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Salih Ö. (40) yakalandı.

İkametin çatı katına kaçtığı sırada yakalanan şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.