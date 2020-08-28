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İki aranması bulunan ’cü çatı katından kaçmak üzereyken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan hakkında 2 ayrı aranma kaydı bulunan ve kullanan şüpheli saklandığı evin çatı katından kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin KHK ile ihraç öğretmen olduğu ve rgütün kapanan şirket ve bankasında kaydı bulunduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:59 Son Güncelleme: 28.8.2020 16:27 ABONE OL
İki aranması bulunan FETÖ’cü çatı katından kaçmak üzereyken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

İki aranması bulunan FETÖ’cü çatı katından kaçmak üzereyken yakalandı | Video

2 AYRI ARANMASI BULUNUYOR
Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Silivri ilçesi Alibey Mahallesi'nde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu, öğretmen iken KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, örgütün kapanan şirket ve bankasında kaydı bulunduğu ve kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Salih Ö. (40) yakalandı.

İkametin çatı katına kaçtığı sırada yakalanan şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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İki aranması bulunan FETÖ’cü çatı katından kaçmak üzereyken yakalandı
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