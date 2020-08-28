Komşu’nun şımarıklığına iki navtex daha

Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de bazı Avrupa ülkelerini arkasına alıp şımarıkça davranarak uyguladığı ortamı germe politikası karşısında Türkiye haklı politikasından geri adım atmıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yaptığı bölgenin yakınında Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin katılımıyla "Eunomia" adı verilen ortak tatbikata başlaması üzerine Türkiye dün iki yeni Navtex ilan etti.Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre Doğu Akdeniz'de İskenderun bölgesinde iki ayrı noktada Türk gemileriyle 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi yapılacak. Bu ilanın ardından ise Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili yeni bir Navtex ilan edildi. İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu.Yeni Navtex ile bu süre 1 Eylül(e uzatıldı. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. ANKARA