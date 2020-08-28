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’de operasyonu

düzenlenen operasyonlarında 2 kilogram kubar esrar ile 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:30 Son Güncelleme: 28.8.2020 12:25 ABONE OL
Mardin’de uyuşturucu operasyonu

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yardere Mahallesi'nde bir şahsın, tarlasında kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine İ.Ç. isimli şahsın bahçesine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada şahsın tarlasında 41 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan Artuklu Ahmetli Mahallesi'nde faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, A.A. isimli şahsın evine ve bahçesine de operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Sabuh' ile yapılan aramada 2 kilogram esrar ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. A.A.'nın evinde yapılan aramada ayrıca 1 adet av tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile tüfeğe ait 59 adet kurşun ele geçirildi.

Operasyon esnasında evlerinde bulunmayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Mardin’de uyuşturucu operasyonu
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