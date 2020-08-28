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'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Aralarında İl Eş Başkanı 'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 17:42 Son Güncelleme: 28.8.2020 17:43 ABONE OL
Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında, aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı. 2014 yılında Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilerden Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı
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