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Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ile görüştüğü bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 19:53 Son Güncelleme: 28.8.2020 19:59 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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