Son dakika: İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 28, 2020
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi "Kimsenin hak ve hukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz".
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