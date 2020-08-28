Son dakika: İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Son dakika haber: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün üst düzeydeki mahrem imamlarının (abilerinin) yakalanması için çalışma başlattı.



28 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLADI



Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun devam ettiği ve 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, TEM Şubeye götürüldü.

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