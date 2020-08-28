Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Son dakika! 'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Son dakika haberine göre 'ta düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin arasında Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in bulunduğu da bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:02 Son Güncelleme: 28.8.2020 15:10 ABONE OL
Son dakika! Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.

KOBANİ OLAYLARINA KATILDILAR

Şüphelilerin terör propagandası yaptıkları, 2014 yılında Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle gerçekleştirilen, güvenlik güçlerine taşlı ve molotofkokteylli saldırıda bulunulan eylemlere katıldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Yiğit'in de olduğu 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: İstanbul Tophane'de tramvayla otobüs çarpıştı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA