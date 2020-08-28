Türkiye tarafı çok zorluydu

AB Savunma Bakanları Zirvesi ilginç bir olaya yaşandı. Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki sohbette mikrofonu açık kalınca ilginç bir diyalog gündeme düştü. Kramp-Karrenbauer, Borrell'in Dışişleri Bakanı Haiko Maas'ın Atina ve Ankara ziyaretleri ile ilgili, "Görüşmeler nasıl gitti" sorusuna, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu, fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu" ifadesini kullandı. Borell de "Türkler, Mısır ile yapılan bu anlaşmadan ötürü çok kızgın" zdedi ve Türkiye'nin Yunanistan'ı güvenilir bulmadığını anlattı.