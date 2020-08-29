Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

2 Rus askeri gemisi peş peşe 'ndan geçti

Rus askeri gemileri peş peşe 'ndan geçerek 'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

DHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 08:58 Son Güncelleme: 29.8.2020 08:59 ABONE OL
2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.

Askeri gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz Türkiye’nin ‘resmi tören hafızası’

ARKADAŞINA GÖNDER
2 Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA