Bilim Kurulu üyeleri açıkladı! İşte koronavirüs aşısının çıkacağı tarih

'EBOLADA 6 YIL SÜRDÜ'

GATA Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel: "Şu anda bütün dünyada koronavirüs aşı çalışmaları sürüyor. Son aşama olan faz-3'te aşı gönüllüler üzerinde deneniyor. Bu çalışma da bir-iki aydan daha uzun sürüyor. Tahminime göre koronavirüs aşısı 2021'in ortalarında hazır olacak. Bu da yaklaşık 1.5 yıllık bir çalışmaya tekabül ediyor. Ebola aşısı 5-6 yıllık bir çalışma sonucunda bulunmuştu. Kıyaslama yapıldığında 2021'in ortasında koronavirüs aşısının hazır hale gelmesi iyi bir sonuç olur. Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarını yakından takip ediyor. Birkaç ülke aşı geliştirme çalışmaları için Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor."