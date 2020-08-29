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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ve Yunanistan'a tepki! "Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı son dakika açıklamasında; "('den) Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de 'nin geri adım atmasını kimse beklemesin." dedi. Oktay ayrıca; Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi üzerine "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 12:03 Son Güncelleme: 29.8.2020 12:25 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan AB ve Yunanistan'a tepki! Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"(AB'den) Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin. Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.

"BU SAVAŞ SEBEBİ OLMAYACAK DA NE OLACAK?"

(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?"

Milletimiz söz konusu bağımsızlığı, istiklali, özgürlüğü olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz

Bir başka ülke, kendi kıta sahanlığında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemisiyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan AB ve Yunanistan'a tepki! "Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?"
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