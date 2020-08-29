Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Fahrettin Altun: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir

'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir

İletişim Başkanı , "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve 'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 01:10 Son Güncelleme: 30.8.2020 01:17 ABONE OL
Fahrettin Altun: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar: Türkiye'yi teknoloji üssü haline getireceğiz İletişim Başkanı Altun’dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımı

ARKADAŞINA GÖNDER
Fahrettin Altun: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA