Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aşure Günü mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı , hesabından Muharrem ayı ve 'ne dair paylaşımda bulunarak, "Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve aşure günü mübarek olsun. Bugün bir de hüzün günü...Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 16:11 Son Güncelleme: 29.8.2020 16:13 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aşure Günü mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne dair paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve aşure günü mübarek olsun. Bugün bir de hüzün günü...Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Eylül'de ekonomi gündemi yoğun! 'Ekonominin yol haritası belli oluyor'

ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aşure Günü mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA