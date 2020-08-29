Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aşure Günü mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne dair paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve aşure günü mübarek olsun. Bugün bir de hüzün günü...Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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