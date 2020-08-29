İletişim Başkanı Altun’dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımı

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle görüntü paylaşırken, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır. Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."