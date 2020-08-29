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İletişim Başkanı Altun’dan "" paylaşımı

İletişim Başkanı , “ milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 22:16 Son Güncelleme: 29.8.2020 22:31 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle görüntü paylaşırken, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır. Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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İletişim Başkanı Altun’dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımı
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