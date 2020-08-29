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Valiliği duyurdu: Düğün ve nikahlar iptal mi edildi? İstanbul'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişanlar yasaklandı mı?

Valiliği'nden düğünler, nikahlar, sünnet düğünleri, kına geceleri ve nişanlarla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs salgınını en aza indirmek için çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Bu noktada, İstanbul Valiliği'nden bir dizi karar alındı ve duyuruldu. Valiliğin duyurduğu kararlar, 31 Ağustos 2020 Pazartesi sabah saaat 08.00 itibarı ile geçerli olacak. Peki, İstanbul'da düğünler ve nikahlar iptal mi edildi? İstanbul'da sünnet düğünü, kına gece ve nişanlar yasaklandı mı? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 12:54 ABONE OL
İstanbul Valiliği duyurdu: Düğün ve nikahlar iptal mi edildi? İstanbul'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişanlar yasaklandı mı?

Valiliği'nden koronavirüs ile ilgili alınan yeni kararlar son dakika olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu genelgeye göre, İstanbul'daki sünnet düğünleri, nikahlar, kına geceleri, nişanlar ve düğünler ile ilgili bir dizi yeni karar alındı. Bunlar, Valilik tarafından kamuoyuna paylaşıldı.

İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER VE NİKAHLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'İstanbul'da düğünler ve nikahlar iptal mi edildi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, alınan kararlarda düğünler ve nikahlar ile ilgili de önemli düzenlemeler bulunuyor.

İSTANBUL'DA SÜNNET DÜĞÜNLERİ, KINA GECELERİ VE NİŞANLAR YASAKLANDI MI?

Haberimizden, İstanbul Valiliği'nin koronavirüs önlemleri hakkında aldığı kararları bulabilir; "İstanbul'da sünnet düğünleri, kına geceleri ve nişanlar yasaklandı mı?" sorusu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, o kararlar;

İstanbul Valiliği duyurdu: Düğün ve nikahlar iptal mi edildi? İstanbul'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişanlar yasaklandı mı?

Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi günü itibari ile düğünlerde yeni ek tedbirlerin alındığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilimizde birçok tedbir kararı uygulanmaktadır.

İçişleri Bakanlığımızın 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşağıdaki ilave tedbirler alınmıştır.

İstanbul Valiliği duyurdu: Düğün ve nikahlar iptal mi edildi? İstanbul'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişanlar yasaklandı mı?

1- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi,

2- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması,

3- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması,

4- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi,

İstanbul Valiliği duyurdu: Düğün ve nikahlar iptal mi edildi? İstanbul'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişanlar yasaklandı mı?

5- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmemesi,

6- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi,

7- Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır.

Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacaktır."

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İstanbul Valiliği duyurdu: Düğün ve nikahlar iptal mi edildi? İstanbul'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişanlar yasaklandı mı?
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