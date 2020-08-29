İstanbul Valiliği duyurdu: Düğün ve nikahlar iptal mi edildi? İstanbul'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişanlar yasaklandı mı?

İstanbul Valiliği'nden koronavirüs ile ilgili alınan yeni kararlar son dakika olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu genelgeye göre, İstanbul'daki sünnet düğünleri, nikahlar, kına geceleri, nişanlar ve düğünler ile ilgili bir dizi yeni karar alındı. Bunlar, Valilik tarafından kamuoyuna paylaşıldı.

İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER VE NİKAHLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'İstanbul'da düğünler ve nikahlar iptal mi edildi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, alınan kararlarda düğünler ve nikahlar ile ilgili de önemli düzenlemeler bulunuyor.

İSTANBUL'DA SÜNNET DÜĞÜNLERİ, KINA GECELERİ VE NİŞANLAR YASAKLANDI MI?

Haberimizden, İstanbul Valiliği'nin koronavirüs önlemleri hakkında aldığı kararları bulabilir; "İstanbul'da sünnet düğünleri, kına geceleri ve nişanlar yasaklandı mı?" sorusu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, o kararlar;