Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, coronavirüse yakalandığını açıkladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, coronavirüse yakalandı. Özdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

TEDBİRİ İHMAL ETMEYİN

Özdemir sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; "Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Tedbiri ihmal,duanızı eksik etmeyin. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla.." dedi.

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