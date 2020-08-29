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Belediye Başkanı Emrah Özdemir, coronavirüse yakalandığını açıkladı

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hesabında yaptığı açıklamasında, halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede coronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Özdemir, şu anda durumunun iyi olduğunu ifade ederken ailesi ile birlikte karantinada olacağınıbelirtti.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 09:03 Son Güncelleme: 29.8.2020 09:04 ABONE OL
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, coronavirüse yakalandığını açıkladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, coronavirüse yakalandı. Özdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

TEDBİRİ İHMAL ETMEYİN

Özdemir sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; "Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Tedbiri ihmal,duanızı eksik etmeyin. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla.." dedi.

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, coronavirüse yakalandığını açıkladı
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