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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan: ile 'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 19:23 Son Güncelleme: 29.8.2020 19:30 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Twitter hesabından Muharrem Ayı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." mesajını paylaştı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı
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