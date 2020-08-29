SON DAKİKA! Devlet Bahçeli'den Doğu Akdeniz açıklaması: Tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmeyiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması... MHP Lideri, Yunanistan- Türkiye gerginliği ile ilgili açıklama yaptı.

TARİHSEL ÇIKARLARIMIZA SIRT DÖNMEMİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir."

"KUMAR MASASINA OTURANLAR TANIDIK ÜLKELER"

Bahçeli, "Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir." dedi.

"ATEŞE YAKLAŞMAYIN"

Ayrıca Bahçeli, "Hiçbir ülke güç gösterisiyle, donanma sevkiyatıyla, kara ve deniz sularımızla birlikte kıta sahanlığımız ve münhasır ekonomik bölge alanlarımızda her tarafından tutuşacağı ateşe yaklaşmamalıdır." diye konuştu.

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