SON DAKİKA | Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabındaki skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti...

Musa Dinç isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında kullandığı skandal ifadelerin yarattığı infial henüz geçmemişken bir skandal da Ferhan Şensoy'un "Elveda SSK" isimli kitabında ortaya çıktı. Şensoy'un 2005 yılında yayımlanan kitabında yer alan bir bölüm, bugün sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Zira, "Elveda SSK" isimli kitabın ilgili bölümünde hayvan tecavüzünün övülerek anlatıldığı görüldü.
Bir kediye tecavüzün övülerek anlatıldığı satırlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki çekti. Kullanıcılar, bu satırları paylaşarak Ferhan Şensoy'a olan tepkilerini dile getirdi.
İşte, o satırlar ve son dakika haberinin detayları;
Ferhan Şensoy'un tepki çeken ifadeleri
Skandal ifadelerin yer aldığı kitap
Sosyal medyada olayı ortaya çıkartan kullanıcının yazdıkları
Temmuz ayında yayınladığı podcastte, "Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı?" sorusunda yanıt veren Şensoy'un kitapla eleştirilere verdiği yanıtta şunları söylemişti;
"Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az.Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. 'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım... Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor."