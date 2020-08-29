SON DAKİKA | Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabındaki skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti...

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SON DAKİKA | Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! 'un kitabındaki skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti...

Musa Dinç isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında kullandığı skandal ifadelerin etkisi henüz geçmemişken bugün de 'un yazdığı "Elveda SSK" isimli kitap gündem oldu. Son dakika bilgisine göre Ferhan Şensoy'un kitabında yer alan ifadelerin bir bölümü sosyal medyaya düşerken tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Öyle ki, kitapta bir bölümde hayvan tecavüzünün övülerek anlatıldığı görülüyor. Kitabın söz konusu sayfalarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, bu ifadeleri 'korkunç' olarak değerlendirdiler. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 07:12 Son Güncelleme: 29.8.2020 07:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabında yer alan ifadeler büyük tepki çekti!

Musa Dinç isimli yazarın "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında kullandığı skandal ifadelerin yarattığı infial henüz geçmemişken bir skandal da 'un "Elveda SSK" isimli kitabında ortaya çıktı. Şensoy'un 2005 yılında yayımlanan kitabında yer alan bir bölüm, bugün sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Zira, "Elveda SSK" isimli kitabın ilgili bölümünde hayvan tecavüzünün övülerek anlatıldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bir kediye tecavüzün övülerek anlatıldığı satırlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük tepki çekti. Kullanıcılar, bu satırları paylaşarak Ferhan Şensoy'a olan tepkilerini dile getirdi.

İşte, o satırlar ve son dakika haberinin detayları;

Son dakika haberi: Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabında yer alan ifadeler büyük tepki çekti!

Ferhan Şensoy'un tepki çeken ifadeleri

Son dakika haberi: Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabında yer alan ifadeler büyük tepki çekti!

Skandal ifadelerin yer aldığı kitap

Son dakika haberi: Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabında yer alan ifadeler büyük tepki çekti!

Sosyal medyada olayı ortaya çıkartan kullanıcının yazdıkları

Son dakika haberi: Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabında yer alan ifadeler büyük tepki çekti!

Temmuz ayında yayınladığı podcastte, "Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı?" sorusunda yanıt veren Şensoy'un kitapla eleştirilere verdiği yanıtta şunları söylemişti;

"Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az.Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. 'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım... Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor."

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SON DAKİKA | Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabındaki skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti...
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