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Son dakika: açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi; : Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 16:59 Son Güncelleme: 29.8.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika: MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Metina bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi | Video

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Son dakika: MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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