Ağrı’da 2 asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hudut hattında İran istikametinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Ceyhun Aslantürk ve Uzman Çavuş İdris Şahin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Aslantürk'ün şehadet haberi Ordu'nun Perşembe ilçesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Şahin'in memleketi Mersin'in Toroslar ilçesindeki baba ocağına da acı haberle ateş düştü. Teröristlerin kaçış istikametlerinin ateş altına alındığı, İHA ve SİHA destek unsurlarıyla operasyonların sürdüğü kaydedildi.